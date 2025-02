Donald Trump ha detto alla Bbc, la televisione pubblica inglese, di credere che la Russia abbia “le carte in regola” per partecipare a qualsiasi colloquio di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, perché ha “conquistato molto territorio”.

“Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra, davvero – ha detto il presidente statunitense mentre era sull’Air Force One -. Penso che abbiano un po’ le carte in regola, perché hanno preso un sacco di territorio. Hanno le carte in regola”. Alla domanda se crede che Mosca voglia la pace, Trump ha poi risposto: “Sì”.

Intanto da Parigi arriva una prima risposta alle parole di ieri del presidente americano su Volodymyr Zelensky (“Comico mediocre e dittatore mai eletto”). “L’unico dittatore in questa guerra – ha detto il ministro francese responsabile per l’Europa, Benjamin Haddad – è Putin. Zelensky è un eroe”. Haddad ha inoltre confermato la missione del presidente francese, Emmanuel Macron, la settimana prossima a Washington. In quell’occasione, ha puntualizzato il ministro, Macron “porterà la voce degli europei e dirà che l’avvenire dell’Ucraina non può decidersi senza di loro”.