“L’Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo”. A dirlo è Donald Trump sul suo social Truth commentando quello che sta accadendo in queste ore nello stretto in cui passa il 20 per cento del petrolio e gas mondiale.

Nella serata di ieri, sempre su Truth Trump aveva scritto: “Ci sono notizie secondo cui l’Iran starebbe imponendo dei pedaggi alle petroliere che transitano nello Stretto di Hormuz. È meglio che non lo facciano e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!”.

Khamenei: “Su Hormuz si apre una nuova fase”

E dello Stretto di Hormuz ha parlato anche la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. In un lungo messaggio a lui attribuito riportato da Iran International, Khamenei ha promesso che l’Iran “non lascerà impuniti” gli aggressori, chiederà “un risarcimento per ogni danno inflitto” e “un indennizzo” per le vittime, avvertendo che ciò porterà la gestione dello Stretto di Hormuz “a una nuova fase”.

Anche il Comando Navale delle Guardie Rivoluzionarie ha annunciato la stessa cosa, ossia che la gestione dello Stretto di Hormuz è entrata in una nuova fase. L’agenzia di stampa Tasnim, citando un loro comunicato ufficiale ha scritto: “In questi due giorni di silenzio militare, nemici e amici hanno compreso che la gestione dello Stretto di Hormuz è entrata in una nuova fase. Se Dio vuole, ringraziamo Dio”.