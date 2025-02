In un’intervista con Bret Baier di Fox News, il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità che l’Ucraina “possa essere russa un giorno”. “Potrebbero fare un accordo, e potrebbero non farlo – ha detto -. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non esserlo”. Il tycoon, inoltre, ha spiegato che vuole che in qualche modo Kiev ripaghi gli aiuti americani, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi. “Ho detto loro che voglio l’equivalente di 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo”.

Durante la stessa intervista il presidente statunitense ha detto che i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno in base al suo piano per impossessarsi di Gaza. “No, non ne avrebbero, perché avranno alloggi molto migliori”, ha spiegato Trump. “In altre parole – ha continuato – sto parlando di costruire un posto permanente per loro”.