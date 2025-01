Donald Trump, praticamente poco dopo essere diventato di nuovo presidente degli Stati Uniti, decide di minacciare Vladimir Putin: “La Russia deve fermare subito questa guerra ridicola con l’Ucraina”, dice Trump. “Se non facciamo un accordo, e se non lo facciamo presto, – dice Trump – non ho altra scelta che introdurre tasse e dazi, sanzioni a un alto livello su qualsiasi cosa sia venduto dalla Russia agli Stati Uniti e a diversi altri Paesi partecipanti”. “Sarebbe un grande favore” se “trovassi ora una soluzione per fermare questo conflitto che non potrà che peggiorare”, aggiunge.

Trump e la guerra tra Russia e Ucraina

“Non voglio fare del male alla Russia. Amo i russi e ho sempre avuto con Putin relazioni molto buone” scrive Trump su Truth, ricordando le ingenti perdite della Russia nella Seconda guerra mondiale. “Chiudiamo questa guerra che, se fossi stato presidente, non sarebbe mai iniziata. Possiamo farlo nel modo facile o in quello difficile. E quello facile è sempre il migliore. E’ il momento di fare un accordo. Non devono essere perse altre vite umane”.