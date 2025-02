Per Donald Trump non c’è bisogno che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipi alle trattative per mettere fine alla guerra con la Russia: “Se devo essere onesto, non penso sia importante agli incontri. Quando Zelensky ha detto che non è stato invitato all’incontro” è perché “non era una priorità, visto che ha fatto un cattivo lavoro finora nel negoziare”.

Il presidente Usa lo ha detto in un’intervista a Fox radio di cui parla l’agenzia Bloomberg. L’Ucraina “non ha alcuna carta in mano” nelle trattative, ha detto ancora Trump.