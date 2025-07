Donald Trump posta sul suo social Truth le lettere sui dazi inviate al Giappone e alla Corea del Sud. Nelle due diverse missive, il presidente annuncia dazi al 25% sui prodotti dal Giappone e della Corea del Sud che saranno imposti dall’1 agosto.

La lettera al Giappone di Trump è diretta al primo ministro, mentre quella alla Corea del Sud al presidente. Tutte e due iniziano dicendo: “È un grande onore per me inviarvi questa lettera che dimostra la forza e l’impegno della nostra relazione commerciale”. Sia in quella a Tokyo che in quella e Seul, il presidente quindi aggiunge: “I nostri rapporti sono sfortunatamente tutt’altro che reciproci. A partire dell’1 agosto imporremo dazi di solo il 25% su tutti i prodotti inviati negli Stati Uniti”. “Se per qualsiasi motivo deciderete di aumentare i vostri dazi, noi aggiungeremo un altro 25%”, è le formula usata in tutte e due le lettere.

E mentre l’Europa continua a negoziare in vista della scadenza del 9 luglio, con la Von del Leyen che fa sapere che “quando la Commissione si siede al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti per discutere di commercio e dazi, l’Europa dovrà dimostrare forza”, Trump minaccia ulteriori dazi del 10% a tutti i Paesi che intendano “allinearsi” alle posizioni “anti-americane” dei Brics, una mossa considerata “controproducente” dal consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim.