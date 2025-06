Dopo aver insultato i giornalisti di Cnn e New York Times per aver riportato un rapporto di un’agenzia del Pentagono secondo il quale gli attacchi americani non avrebbero danneggiato particolarmente i siti nucleari dell’Iran, Donald Trump ha chiesto il licenziamento di Natasha Bertrand, la reporter della all news che lo ha pubblicato per prima. “Dovrebbe essere licenziata dalla Cnn! L’ho vista per tre giorni diffondere fake news e dovrebbe essere cacciata via ‘come un cane'”, ha attaccato il presidente su Truth.

“Ha mentito sulla storia dei siti nucleari, tentando di distruggere i nostri piloti facendoli apparire cattivi quando, in realtà, hanno fatto un ottimo lavoro e hanno ottenuto l’annientamento totale!”, ha insistito il tycoon.

“Non dovrebbe essere autorizzata a lavorare per la Cnn, che si occupa di fake news. Sono persone come lei che hanno distrutto la reputazione di un’emittente un tempo grandiosa. Il suo atteggiamento era così palesemente negativo e non ha le carte in regola per essere una corrispondente davanti alle telecamere, nemmeno lontanamente. Licenziate Natasha!”, ha inveito Trump.