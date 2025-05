Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha puntato il dito contro Vladimir Putin: “Non sono contento” del presidente della Russia, “non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo”. Il tycoon, parlando con i giornalisti non ha escluso sanzioni alla Russia. A chi gli chiedeva se le valutasse, il presidente Usa ha risposto: “certamente”.

Trump ha usato la sua piattaforma Trutn per continuare ad attaccare Putin, che a suo giudizio “è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione. Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa”. Il presidente americano ha sottolineato che tentare di conquistare tutta l’Ucraina porterà alla “caduta” della Russia: “Ho sempre detto che voleva tutta l’Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta” del suo Paese, ha aggiunto.

Trump non ha risparmiato critiche nemmeno per Volodymyr Zelensky: “Non fa un favore” all’Ucraina “parlando come fa: tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta”, afferma il tycoon. La guerra “non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di Trump. Io sto solo aiutando” a mettere fine a un conflitto “iniziato da una grossa incompetenza e odio”, ha concluso il leader Usa.