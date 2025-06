“Voglio ringraziare l’Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l’Iran può ora procedere verso la pace e l’armonia nella regione, e incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso”. Con queste parole, pubblicate su Truth, il presidente americano Donald Trump ha commentato gli ultimi sviluppi della crisi tra Israele e Iran, ringraziando Teheran e auspicando una svolta diplomatica. Poco dopo, in un’intervista esclusiva a NBC News, Trump ha annunciato che la guerra tra Israele e Iran è terminata e che il cessate il fuoco sarà “illimitato”. Alla domanda su quanto durerà la tregua, ha risposto: “Durerà per sempre”. “È un grande giorno per l’America e per il Medio Oriente”, ha aggiunto, affermando di essere “molto felice di essere riuscito a portare a termine l’opera”. Alla domanda se la guerra fosse completamente finita, ha detto: “Sì. Non credo che si spareranno mai più”. Sempre su Truth, il presidente ha scritto che “Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento”. E ha concluso: “Il futuro di Israele e dell’Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse. Dio vi benedica entrambi”.