Donald Trump ha dichiarato che potrebbe autorizzare Benjamin Netanyahu a riprendere le operazioni militari a Gaza se Hamas non rispetterà la propria parte dell’accordo. “Le forze israeliane potranno tornare in azione non appena lo dirò io. Sapremo presto cosa farà Hamas”, ha affermato il presidente americano in un’intervista alla CNN.

Hamas, dal canto suo, ha sostenuto di aver adempiuto agli obblighi previsti, consegnando tutti i prigionieri vivi e i corpi che è riuscita a recuperare. L’organizzazione ha spiegato che il recupero dei resti degli altri ostaggi richiede “attrezzature specializzate e sforzi significativi”.