Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe deciso di sollecitare direttamente Russia e Ucraina a trovare una soluzione autonoma al conflitto in corso. La notizia arriva da sei funzionari a conoscenza dei colloqui che Trump ha avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con altri leader europei. In queste conversazioni, avvenute dopo una telefonata con Vladimir Putin, Trump ha ribadito che la pace deve essere negoziata tra le due parti coinvolte, senza un ruolo centrale degli Stati Uniti.

Questo cambio di direzione appare in contrasto con precedenti dichiarazioni del presidente, secondo cui solo lui e Putin sarebbero stati in grado di raggiungere un accordo. Ora, invece, Trump sembra ridimensionare il ruolo americano, sollevando interrogativi sul futuro del sostegno statunitense all’Ucraina. Il New York Times si chiede apertamente se Trump stia per abbandonare anche il progetto, sostenuto da Washington negli ultimi tre anni, di supportare una giovane democrazia invasa illegalmente.

Il Cremlino attende la Chiesa

Intanto da Mosca giunge un’altra dichiarazione significativa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che la Russia non ha ancora ricevuto alcuna proposta concreta dal Vaticano per una mediazione nel conflitto ucraino. Tuttavia, il governo russo ha espresso apertura verso qualsiasi tentativo di mediazione che possa contribuire a una soluzione rapida.

Peskov ha anche sottolineato che non è stata ancora presa alcuna decisione riguardo una sede per eventuali futuri negoziati. Le parole del Cremlino dimostrano un atteggiamento attendista ma non ostile, e lasciano intravedere la possibilità di aperture diplomatiche, a patto che vi siano proposte reali e concrete.