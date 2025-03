Donald Trump ha parlato con la stampa sul caso della chat del Pentagono con i piani di guerra in Yemen condivisa per errore con il direttore di Atlantic. Il presidente non ha ammesso davanti alla stampa che ci sia stata una grave falla della sicurezza nella sua amministrazione ed ha difeso il suo consigliere che ha inviato l’invito a Jeffrey Goldberg.

Trump ha detto anche di aver appoggiato in pieno il messaggio in cui il suo vice, JD Vance, ha insultato gli europei: “Sono d’accordo con lui, sono dei parassiti, lo sono stati per anni”, ha detto il tycoon che poi ha aggiunto: “Ma non li biasimo, biasimo Biden”. Il riferimento è agli scambi commerciali e ai dazi (il momento dell’insulto rivolto agli europei è al dodicesimo minuto nel video che segue ndr).

The Donald, nel salvare il suo consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, colui il quale ha invitato per sbaglio nella chat Goldberg, ha sostenuto che “ha imparato la lezione ed è un brav’uomo”. “Non si deve scusare, sta facendo il suo meglio”, ha insistito il presidente incalzato dalle domande dei giornalisti sullo scandalo. “La nostra sicurezza nazionale è più forte che mai, abbiamo un gruppo incredibile”, ha assicurato il commander-in-chief ribadendo che “nessuna informazione classificata è stata condivisa”.

Trump ha poi difeso l’uso dell’app Signal, “lo fanno tutti anche in ambienti militari”, ma ha ammesso che “queste cose succedono quando si è fuori dalla Situation Room”, il luogo più sicuro al mondo, e che sarà fatta “una verifica”. Il tycoon se l’è poi presa con il direttore del magazine definito un “viscido che si sta facendo pubblicità” e che fa “male agli americani”.