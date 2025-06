Un confronto che scuote la storia: “Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki”, ha dichiarato Donald Trump, intervenendo oggi dal vertice NATO in corso all’Aja. Le sue parole rievocano l’eco atomica del 1945, collocando il recente attacco contro il sito nucleare iraniano in una dimensione dirompente e definitiva. Un paragone ardito, che il presidente Usa giustifica con la portata dell’azione compiuta: “Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere”, ha aggiunto con evidente soddisfazione.

Il raid su Fordow, secondo Trump, non solo ha inferto un colpo decisivo alla capacità nucleare dell’Iran, ma ha segnato una svolta nella strategia americana in Medio Oriente. L’operazione – condotta sabato notte – sarebbe stata tanto devastante da bloccare sul nascere ogni velleità atomica di Teheran. A nulla valgono, secondo il presidente, le stime dell’intelligence citate da CNN e New York Times, secondo cui l’impatto dei bombardamenti avrebbe rallentato solo temporaneamente il programma iraniano.

🚨 Breaking: Trump reveals that Israeli agents entered Fordow after the US strike 👇

“Israel’s guys went in there [Fordow] after the hit, and they said it was total obliteration” pic.twitter.com/1UAahF1sfM

