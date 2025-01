Trump, un pregiudicato alla Casa Bianca? Il rischio è concreto. La Corte suprema di New York ha respinto giovedì la richiesta di Donald Trump di sospendere la condanna del presidente eletto per le accuse penali derivanti dal pagamento di denaro a una pornostar, con una decisione su un possibile rinvio ora nelle mani della Corte suprema degli Stati Uniti.

Trump ora deve riporre le sue speranze di congelare il caso nel massimo organo giudiziario della nazione, dove i suoi avvocati hanno fatto un’analoga richiesta di emergenza per evitare la condanna, fissata per venerdì alle 9:30 locali in una corte di Manhattan.

I procuratori di Manhattan hanno depositato un deposito presso la Corte suprema giovedì mattina, opponendosi alla richiesta di sospensione. “L’imputato chiede ora a questa corte di adottare la misura straordinaria di intervenire in un processo penale statale in corso per impedire che la condanna programmata abbia luogo, prima che la corte di primo grado abbia emesso una sentenza definitiva e prima di qualsiasi revisione diretta in appello della condanna dell’imputato. Non vi è alcuna base per tale intervento”, ha scritto l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg in un documento.

Tra 10 giorni Trump presidente

La condanna è fissata per 10 giorni prima che Trump presti giuramento per il suo secondo mandato da presidente. Qualsiasi ritardo sostanziale significherebbe probabilmente che il neo presidente non verrebbe condannato prima della sua inaugurazione del 20 gennaio.

La Corte Suprema potrebbe sospendere amministrativamente la condanna, il che darebbe ai nove giudici ulteriore tempo per considerare la sua richiesta di sospendere il suo caso, oppure potrebbe formalmente concedere o negare la sua richiesta. È anche possibile che i giudici non agiscano prima della condanna.

Il giudice di primo grado, il giudice Juan Merchan, ha affermato la scorsa settimana di non essere propenso a condannare il presidente eletto repubblicano alla prigione e che probabilmente gli avrebbe concesso la scarcerazione incondizionata. Ciò porrebbe un giudizio di colpevolezza sul casellario giudiziale, ma non imporrebbe la custodia, una multa o la libertà vigilata.

Trump in un deposito alla Corte Suprema reso pubblico mercoledì ha chiesto che i procedimenti nel caso venissero interrotti mentre cerca un appello per risolvere le questioni di immunità presidenziale in seguito alla sentenza della Corte Suprema dello scorso luglio che ha concesso agli ex presidenti ampia immunità da procedimenti penali per i loro atti ufficiali.

Trump è stato dichiarato colpevole lo scorso maggio di 34 capi di imputazione per falsificazione di documenti aziendali per coprire un pagamento di $ 130.000 alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio prima delle elezioni statunitensi del 2016 su un incontro sessuale che ha detto di aver avuto con Trump un decennio prima, che lui ha negato. I procuratori hanno affermato che il pagamento è stato progettato per aiutare le possibilità di Trump nelle elezioni del 2016, quando ha sconfitto la democratica Hillary Clinton.

Il primo presidente condannato

Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere perseguito penalmente e il primo ex presidente condannato per un crimine. Trump ha negato qualsiasi illecito.

Gli avvocati di Trump sostengono che i procuratori hanno ammesso impropriamente le prove degli atti ufficiali di Trump durante il processo. Sostengono inoltre che, in quanto presidente eletto, Trump è immune da procedimenti giudiziari durante il periodo tra la sua vittoria elettorale di novembre e la sua inaugurazione.

A dicembre, Merchan ha respinto l’argomentazione di Trump sull’immunità, rilevando che il caso di hush money riguardava la condotta personale di Trump, non i suoi atti ufficiali in quanto presidente.

Nell’esortare i giudici a fermare la condanna di Trump, i suoi avvocati hanno sostenuto che, in quanto presidente eletto, Trump è immune da procedimenti penali “nel breve ma cruciale periodo” tra la sua vittoria elettorale di novembre e la sua inaugurazione. In vista delle elezioni dell’anno scorso, ad agosto la Corte Suprema aveva respinto la richiesta del procuratore generale repubblicano dello Stato del Missouri di sospendere la condanna.