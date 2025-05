Gli Stati Uniti “hanno vinto la Seconda guerra mondiale” e “senza di noi, in Europa si parlerebbe tedesco e giapponese”. Parole del presidente Donald Trump. Ed è innegabile: senza l’intervento degli Stati Uniti, l’esito della Seconda guerra mondiale sarebbe stato ben diverso. Ma c’è un’altra certezza: senza l’Europa gli Stati Uniti non sarebbero mai nati. Forse il presidente americano dovrebbe approfondire meglio i legami storici tra il suo Paese e l’Europa. Anche per riscoprire e valorizzare quegli ideali che sono – o dovrebbero essere – alla base delle nostre democrazie. E senza gli europei, negli attuali Stati Uniti probabilmente vivrebbero ancora i nativi americani. Già: quelli sterminati, chiusi nelle riserve e poi derisi nei western.

E, a voler essere precisi, senza l’Europa forse non sarebbe mai esistita nemmeno la famiglia Trump – in realtà Trumpf – originaria della Germania. Un dettaglio che il presidente dovrebbe tenere più presente, soprattutto quando parla di migranti. Visto che la sua famiglia migrò dalla Germania agli Stati Uniti in cerca di fortune.