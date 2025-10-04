Un attacco russo con droni ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy, causando decine di feriti. Tutti i servizi di emergenza sono già sul posto per prestare soccorso alle persone coinvolte. “I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. Questo è terrorismo, che il mondo non può ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. Solo la forza può fermarli: ora non bastano le parole, servono azioni forti”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, accompagnando il post con un video di un treno passeggeri in fiamme. Secondo il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, si sono trattati di due attacchi mirati, uno dopo l’altro, secondo la tattica del “doppio colpo”, in cui il secondo mira a soccorritori e civili in evacuazione. Sybiha chiede risposte forti: nuove sanzioni, maggiore supporto all’Ucraina e un aumento del costo della guerra per la Russia, affinché Putin percepisca il pericolo di continuare il conflitto.

Nella notte appena trascorsa, droni d’attacco ucraini hanno colpito la città di Kirishi, nella regione di Leningrado, centrando la raffineria Kirishinefteorgsintez (Kinef), una delle più grandi della Russia. L’impianto, con capacità di oltre 10 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, produce benzina, gasolio e carburante per aviazione, ed è cruciale per l’infrastruttura energetica russa. La difesa aerea russa avrebbe abbattuto sette droni, ma si è sviluppato un incendio nella zona industriale, già domato dai vigili del fuoco. Kinef era già stato colpito il 14 settembre e l’8 marzo.

L’Unione Europea conferma il suo sostegno all’Ucraina: Ursula von der Leyen chiede pressione continua sulla Russia fino a una pace giusta e duratura: “L’Ue è al fianco dell’Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili. L’Ue e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché non accetterà finalmente una pace giusta e duratura”.

La riapertura dello scalo di Monaco

Intanto a Monaco ha riaperto l’aeroporto dopo l’avvistamento di droni. “La sera del 3 ottobre, a causa di avvistamenti non confermati di droni, l’ente tedesco per il controllo del traffico aereo (DFS) ha limitato e sospeso fino a nuovo ordine le operazioni di volo all’aeroporto di Monaco di Baviera”. È quello che si legge sul sito dell’aeroporto del capoluogo bavarese. “In caso di sospetto avvistamento di droni, la sicurezza dei viaggiatori ha la massima priorità”, continua il comunicato. “Da anni esistono catene di comunicazione tra il controllo del traffico aereo, l’aeroporto e le autorità di polizia. È importante sottolineare – conclude l’avviso – che il rilevamento e la difesa dai droni sono compiti sovrani e di competenza della polizia federale e statale”.