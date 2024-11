Una Thatcher nera alla guida dei conservatori britannici. Il partito che fu di Winston Churchill e Margaret Thatcher ha scelto come leader Kemi Badenoch, 44 anni, ingegnere informatico, nata a Londra ma cresciuta a Lagos, in Nigeria, deputato dal 2017 e ministro per le donne e l’uguaglianza dal 202 al 2024.

Ha esordito dicendo: “Sono una persona che vuole che il colore della nostra pelle non sia più significativo del colore dei nostri capelli o del colore dei nostri occhi.”

I conservatori hanno scelto lei dopo un indiano

Kemi Badenoch è diventata sabato la nuova leader dei conservatori e la prima donna di colore a guidare un importante partito politico britannico, dopo aver vinto una gara per la leadership con la promessa di riportare il partito ai suoi principi fondanti, scrivono Elizabeth Piper e Andrew Macaskill su Reuters.

Badenoch, 44 anni, sostituisce l’ex primo ministro Rishi Sunak e si è impegnata a guidare il partito attraverso un periodo di rinnovamento dopo la sua sonora sconfitta alle elezioni britanniche di luglio, affermando che aveva virato verso il centro politico “governando da sinistra”.

Il colore della pelle come i capelli e gli occhi

A destra del partito conservatore, Badenoch probabilmente sosterrà politiche per ridurre lo stato e sfidare quello che lei definisce un pensiero istituzionale di sinistra, affermando che è tempo di difendere i principi di libertà di parola, libera impresa e libero mercato.

Badenoch diventa la quinta leader dei conservatori da metà 2016 dopo aver vinto il 57% dei voti dei membri del partito nella fase finale di una gara durata mesi che ha visto un campo di sei ridotto a due. Ha battuto un ex ministro dell’immigrazione, Robert Jenrick, che ha ottenuto il 43% dei voti.

Il primo ministro laburista Keir Starmer ha accolto con favore la sua vittoria, affermando che “il primo leader nero di un partito di Westminster è un momento di orgoglio per il nostro paese”.

La stessa Badenoch ha dichiarato pubblicamente di preferire non concentrarsi sulla sua razza.

Alla conferenza del partito conservatore all’inizio di quest’anno, quando le è stato chiesto come si sarebbe sentita a diventare la prima donna nera leader del partito, ha detto: “Sono una persona che vuole che il colore della nostra pelle non sia più significativo del colore dei nostri capelli o del colore dei nostri occhi”.

Vaughan Gething è diventato il primo leader nero del partito laburista gallese all’inizio di quest’anno, ma si è dimesso dopo soli quattro mesi da primo ministro del Galles dopo un’ondata di dimissioni ministeriali per protesta contro la sua leadership.

Sunak, di origine indiana, è diventato il primo primo ministro di colore della Gran Bretagna nell’ottobre 2022 dopo aver vinto una corsa per guidare i conservatori quell’anno. Con opinioni schiette su tutto, da quella che lei chiama politica identitaria al valore dei funzionari, Badenoch attrae sia grandi ammiratori che detrattori. È certa che scuoterà i conservatori, che hanno visto il loro contingente di legislatori nel parlamento da 650 seggi scendere a luglio a 121 dai 365 seggi del 2019.

Con il governo laburista partito male, alcuni conservatori sono sempre più ottimisti di poter riconquistare il potere alle prossime elezioni, che devono tenersi nel 2029.

Ma alcuni conservatori più centristi temono che Badenoch possa alienare non solo l’ala più moderata del partito, ma anche alcuni elettori che sono stati conquistati dai liberaldemocratici centristi alle ultime elezioni.

Il periodo di governo dell’ex ministro del commercio è stato spesso segnato da controversie con i media, le celebrità e i suoi stessi funzionari. Ma il suo approccio pratico ha anche conquistato molti sostenitori, compresi i membri conservatori che l’hanno scelta al posto di Jenrick.

Badenoch è nata nel 1980 a Wimbledon a Londra, da Femi e Feyi Adegoke, entrambi di origine nigeriana, riporta Wikipedia.

Suo padre era un medico di base e sua madre una professoressa di fisiologia.

Badenoch passò la sua infanzia tra gli Stati Uniti (dove insegnava sua madre) e Lagos, in Nigeria.

A causa del deterioramento della situazione politica ed economica in Nigeria, che aveva colpito la sua famiglia, tornò nel Regno Unito all’età di 16 anni per vivere con un’amica di sua madre. Ha studiato al Phoenix College, una ex scuola di istruzione superiore a Morden a Londra, mentre lavorava in una filiale di McDonald’s.

Poi l’università, il lavoro e l’ingresso in politica. Kemi è sposata con Hamish Badenoch; hanno due figlie e un figlio. Hamish lavora per Deutsche Bank ed è stato consigliere Conservatore dal 2014 al 2018 nel Merton London Borough Council.

Kemi Badenoch porterà un tono combattivo di destra al ruolo di leader del Partito conservatore britannico, promettendo un ritorno al “conservatorismo autentico” per ricostruire un partito che sta affrontando una dura lotta per tornare al potere. Così ha inizio un profilo di Badenoch di John Sibley per Reuters.

Prima donna nera leader di un importante partito politico in Gran Bretagna, Badenoch è certa di scuotere i conservatori che hanno subito la loro peggiore sconfitta elettorale a luglio sotto l’ex leader e primo ministro, Rishi Sunak.

Ma la prevista svolta a destra sotto Badenoch, 44 anni, potrebbe alienare l’ala più moderata del partito e alcuni elettori che sono stati conquistati dai centristi Liberal Democratici alle elezioni, quando il Labour ha ottenuto una vittoria schiacciante.

“Ecco cosa faremo. Riscriveremo le regole del gioco”, ha detto alla conferenza annuale del Partito conservatore nella città inglese centrale di Birmingham all’inizio di quest’anno. “Alcune persone dicono che mi piace combattere. Non riesco a immaginare da dove abbiano preso questa idea. Ma non è vero, non mi piace combattere ma non ho paura di combattere”, ha detto, promettendo di andare a combattere contro “le sciocchezze di sinistra” e per gli ideali conservatori.

Alcuni critici dicono che è poco precisa in fatto di politica, ma lei dice che questo è irrilevante in un momento in cui il Partito conservatore è fuori dal potere. Ha chiamato la sua campagna per la leadership “Rinnovamento 2030” anziché usare il suo nome, un segno che crede che il partito abbia bisogno di tempo per riprendersi e conquistare il potere. Le prossime elezioni sono previste per il 2029.

Eletta per la prima volta nel 2017 per Saffron Walden nel sud-est dell’Inghilterra, Badenoch è stata nominata ministro del commercio nel 2022, una rapida ascesa segnata da una serie di scontri con i media, le celebrità e i suoi stessi funzionari, ma anche da un’ondata di sostegno nell’allora governo conservatore che ammirava il suo approccio pratico.

Nata a Londra e cresciuta in Nigeria fino ai 16 anni da padre e madre nigeriani, Badenoch afferma che crescere in un posto in cui “la paura era ovunque” le ha fatto apprezzare la sicurezza della Gran Bretagna e diventare una vera difensore dei principi conservatori come “libertà di parola, libera impresa e libero mercato”.

Afferma che le amministrazioni di ex primi ministri come Sunak e Boris Johnson hanno rinunciato a quei principi in favore di un approccio che significava che il partito “parlava a destra e governava a sinistra”, cedendo voti ad altri partiti.

Attribuisce a suo padre, un medico morto nel 2022, il merito di averle insegnato a non avere “paura di fare la cosa giusta, indipendentemente da ciò che diceva la gente”.

Il noto attore scozzese David Tennant ha dichiarato a giugno che voleva che “stasse zitta” e che avrebbe desiderato che “non esistesse più” per le sue opinioni sui diritti delle donne e delle persone transgender. “Non starò zitta”, ha risposto Badenoch su X, definendolo “una celebrità bianca, ricca e di sinistra, così accecata dall’ideologia” da non riuscire a vedere l’ottica di attaccare l’unica donna nera al governo.

Ha anche affrontato una reazione negativa quando ha detto che il 5-10% dei dipendenti pubblici, o funzionari apolitici che lavorano nel governo, erano “molto cattivi” e “dovrebbero essere in prigione” per aver indebolito i ministri, un commento che il suo team ha definito uno scherzo.

Anche i commenti secondo cui la maternità era “eccessiva” e le persone dovrebbero esercitare “più responsabilità personale” hanno fatto storcere il naso, ha detto ancora una volta di essere stata travisata.

Mentre alcuni potrebbero vedere tali errori come un problema, Badenoch vede la sua schiettezza come una risorsa, una cosa che dice l’ha aiutata a lavorare bene nei team del governo.

“Molte persone non sono abituate a un politico che dice le cose come stanno”, ha detto alla conferenza del partito. “Questo è ciò che dobbiamo fare ora, in quest’epoca in cui tutti hanno una capacità di attenzione breve, servono persone che sappiano farsi capire molto rapidamente e comunicare i nostri valori in modo chiaro. Penso di poterlo fare.”