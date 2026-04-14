Il vicepresidente americano JD Vance ha dichiarato che il Vaticano dovrebbe “attenersi alle questioni morali”, intervenendo nel contesto delle tensioni tra Washington e Papa Leone XIV.

In un’intervista a Fox News, Vance ha aggiunto: “Ritengo che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupi di definire le politiche pubbliche americane”.

Le sue parole arrivano dopo il duro attacco del presidente Donald Trump contro il Pontefice, che aveva affermato: “Non sono un suo grande fan”, definendo Leone XIV “debole e pessimo nella politica estera”.

Trump aveva inoltre aggiunto: “Non voglio un Papa che critichi il presidente americano perché sto facendo esattamente quello per cui sono stato eletto, con una vittoria schiacciante, vale a dire portare la criminalità ai minimi storici e creare il più grande mercato azionario della storia. Preferisco di gran lunga suo fratello Louis che ha capito tutto”.

Successivamente, il presidente ha ribadito la sua posizione nonostante il diluvio di polemiche: “Non c’è nulla di cui scusarsi. Non gli piace quello che stiamo facendo sull’Iran. Ma l’Iran vuole essere un Paese con l’arma nucleare e sterminare il mondo. Non accadrà”.

Il Pontefice, dal canto suo, aveva replicato: “Non mi fa paura”, aggiungendo “non voglio aprire un dibattito” e ribadendo: “Non sono un politico: smettiamola con le guerre!”, sottolineando poi che continuerà a parlare “del Vangelo: continuerò a farlo ad alta voce”.