Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”
“In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”, ha reso noto la premier italiana Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona. A livello “internazionale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace per stabilizzare la situazione e riaprire stretto, fondamentale, per carburanti e fertilizzanti”, ha aggiunto.
Le parole sulle dichiarazioni di Trump rivolte al Pontefice
“Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili”, ha detto Meloni, a proposito delle frasi di Trump su papa Leone XIV. “Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo”, ha concluso.