“In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”, ha reso noto la premier italiana Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona. A livello “internazionale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace per stabilizzare la situazione e riaprire stretto, fondamentale, per carburanti e fertilizzanti”, ha aggiunto.

Le parole sulle dichiarazioni di Trump rivolte al Pontefice

“Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili”, ha detto Meloni, a proposito delle frasi di Trump su papa Leone XIV. “Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo”, ha concluso.