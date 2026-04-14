Migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran per protestare contro il blocco dello Stretto di Hormuz imposto dagli Stati Uniti. Come confermato dal presidente Donald Trump, infatti, l’esercito americano si sta mobilitando per impedire alle navi di lasciare i porti iraniani. “Noi non abbiamo bisogno dello Stretto, ma il mondo sì”, ha dichiarato Trump ribadendo che “Teheran non avrà mai le armi nucleari”. Dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad, Teheran ha minacciato ritorsioni contro i porti dei Paesi vicini del Golfo.