“Se sei di sinistra, la competenza non è richiesta. La verità continua a fare male”. Così sui social il vicesegretario ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci in merito alla nomina della 23enne Mia Diop a vicepresidente della Regione Toscana, facendo un paragone con Beatrice Venezi e le polemiche per la sua nomina alla Fenice:

“Mentre continuano le proteste contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore d’orchestra della Fenice di Venezia, accusandola di inesperienza, nonostante vanti un curriculum di tutto rispetto e una carriera internazionale come direttore d’orchestra, nessuna protesta a sinistra, ma anzi applausi e consenso, per la nominata a Vicepresidente di una importante Regione come la Toscana di una studentessa universitaria 23enne di origine senegalese, tale Mia Diop”.

“Nel suo caso – continua -, nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole. Sono sufficienti la sua tessera del partito (PD) e la pelle nera. Lei probabilmente avrebbe potuto anche essere nominata direttrice d’orchestra alla Fenice, gli orchestrali avrebbero certamente festeggiato la nomina della prima donna dalla pelle nera e di origine africana. E se qualcuno avesse osato criticare, sarebbe stato tacciato di razzismo e fascismo. Beatrice Venezi non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e, magari, anche cristiana. Oltre ad essere indubbiamente competente”.