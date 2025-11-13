Dice Roberto Vannacci: “Dalle elezioni del sindaco di New York vedo un monito che potrebbe riguardare anche l’Italia. Se importiamo culture e civiltà diverse dalla nostra e diamo loro il diritto di voto, queste culture voteranno a favore di questa immigrazione. Se non vogliamo correre lo stesso rischio che si corre a New York e negli Stati Uniti, dobbiamo prendere provvedimenti, e la remigrazione è uno di questi”.

Ma c’è un piccolo problema. Secondo l’ultimo rapporto Migrantes, gli italiani residenti all’estero sono ormai circa 6,5 milioni, un dato in “costante crescita”, tanto che oggi il numero degli italiani oltre confine supera di un milione quello degli stranieri presenti in Italia. Nel 2024, spiegano, si sono iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) 278 mila italiani (+4,5% in un anno), quasi 479 mila negli ultimi tre anni (+8,1%), oltre il doppio rispetto al 2006 (+106,4%). Insomma, altro che remigrazione: prima dovremmo pensare a come evitare che gli italiani lascino l’Italia (visto anche che dalle nostre parti ormai non si fanno più figli). Perché se continuiamo così, prima o poi se ne andranno tutti da questo Paese. Italiani e stranieri.