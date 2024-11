Il generale Roberto Vannacci ha risposto alle recenti dichiarazioni di Fedez, il quale ha affermato che Vannacci “si mangia” Elly Schlein, leader del Partito Democratico, “comunicativamente parlando”. Vannacci ha risposto con ironia: “Non so, la Schlein potrebbe pure essere indigesta”. Ha poi aggiunto un confronto tra i rispettivi libri: “Il mio libro Il mondo al contrario ha venduto molte più copie di quello della Schlein (L’imprevista). Almeno nella comunicazione scritta, perciò, sono in vantaggio”.

L’Associazione “Il mondo al contrario”

Alla domanda del giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Caccia, se inviterà Fedez a iscriversi alla sua associazione, Vannacci ha risposto: “Il mondo al contrario è aperta a tutti. Avevo invitato pure Lilli Gruber, quindi figuriamoci se non sarei contento se Fedez aderisse. Sarebbe una mossa non convenzionale”.

Diritti civili e il caso Egonu

Il Foglio ha osservato come Fedez, spesso considerato un simbolo dei diritti civili vicino al PD, abbia mostrato apprezzamento per Vannacci. Quest’ultimo ha ribadito che il caso Egonu non riguarda i diritti civili: “Alla campionessa di pallavolo non è stato mai negato alcun diritto. Forse Fedez continua a pensarla come prima, solo apprezza uno stile diverso”.

Sanremo e Rosa Chemical

Vannacci ha poi commentato l’esibizione di Fedez a Sanremo con Rosa Chemical: “Non guardo Sanremo e non conosco Rosa Chemical. Se io mi presentassi in canottiera alla prima della Scala mi caccerebbero. E allora perché lo stesso ragionamento, traslato ad alcuni comportamenti sociali, viene etichettato come omofobia? Ognuno si baci con chi vuole ma evitiamo gli spettacoli strumentali”.

Preferenza tra Fedez e Chiara Ferragni

Infine, alla domanda su chi preferisca tra Fedez e Chiara Ferragni, Vannacci ha risposto: “Io non ho problemi a definirmi eterosessuale convinto e attivista, per cui la risposta è molto ovvia”.