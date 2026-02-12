Intervistato su La7, l’ex generale Roberto Vannacci si propone come mediatore con la Russia “Lei dice che bisogna dialogare con Putin, lei potrebbe essere, in ragione della sua conoscenza di Mosca e della Russia, un mediatore?” chiedono a Vannacci.

“Guardi – risponde -, non lo so. Sicuramente forse riuscirei a mediare meglio di Draghi, visto che Draghi ha detto peste e corna della Russia e di Putin, dicendo che gliele avremmo spezzate con le sanzioni economiche. Se un domani ci dovesse essere questa opportunità, perché no?”