A sollevare un’ondata di polemiche sui social è stata la dichiarazione di Roberto Vannacci, ex generale dell’Esercito e attuale eurodeputato della Lega, riguardo alla sepoltura di papa Francesco. Secondo Vannacci, il Pontefice sarebbe stato tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, “vicino alla tomba di Junio Valerio Borghese”, figura controversa della storia italiana. Borghese, infatti, fu a capo della Flottiglia Mas durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente coinvolto nel fallito colpo di Stato del 1970. “E ora chi lo dice alla sinistra? Daranno del fascista anche a Papa Francesco?”, si domanda Vannacci con un post ironico pubblicato sui propri canali social. La notizia, riportata da Il Giornale, ha sollevato interrogativi e reazioni contrastanti.

La risposta del Vaticano: “Nulla di cui meravigliarsi”

A smorzare i toni, sono intervenute fonti vaticane che hanno chiarito l’origine della presenza della tomba di Borghese nella basilica mariana. “Borghese è stato sepolto lì in modo del tutto naturale, essendo un principe della famiglia Borghese che storicamente possiede lì una cappella di famiglia”. Fonti Oltretevere hanno inoltre sottolineato che, anche in anni recenti, altri membri della famiglia Borghese sono stati sepolti a Santa Maria Maggiore. “È anche verosimile che papa Francesco ne fosse a conoscenza”, spiegano, ma “la sua scelta non dipende in nessuna parte da questa circostanza”. Infine, viene ricordato che all’interno della basilica ci sono numerose cappelle familiari appartenenti alla cosiddetta nobiltà nera, come quella degli Sforza, adiacente proprio al sepolcro del Pontefice. “Nulla di cui meravigliarsi”, ribadiscono i vertici vaticani, ridimensionando così la portata della polemica.