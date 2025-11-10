Da generale a “professore di storia” sui social: Roberto Vannacci, eurodeputato e numero due della Lega, ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui offre la sua personale “lezione” sul fascismo, indirizzata – come scrive – “a chi ha studiato la storia sui manuali del Pd”. Citando alcuni testi dello storico Renzo De Felice, Vannacci ha ricostruito il Ventennio in chiave revisionista, definendo la Marcia su Roma “poco più di una manifestazione di piazza” e ricordando che Mussolini fu “eletto democraticamente” nel 1921. L’eurodeputato sottolinea inoltre che le principali leggi del periodo, comprese quelle razziali del 1938, furono approvate “secondo le procedure previste dalla legge”. Nel suo racconto, però, manca ogni riferimento al delitto Matteotti e alla successiva svolta autoritaria del regime.



Le reazioni politiche e le accuse di revisionismo

Le parole di Vannacci hanno scatenato un’ondata di reazioni da parte delle opposizioni. Il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra hanno accusato l’eurodeputato di “revisionismo storico”, ricordando che il fascismo fu “una dittatura che negò libertà e diritti fondamentali”. Il senatore dem Francesco Verducci ha chiesto un intervento diretto di Matteo Salvini, parlando di “silenzio imbarazzante” del leader leghista e chiedendo la rimozione di Vannacci dai ruoli di rilievo nel partito. Dura anche Luana Zanella (Avs), che definisce Vannacci “ridicolo e non pericoloso”, ma invita la Lega a ritrovare le sue radici “federaliste e antifasciste”.

La replica dell’eurodeputato e nuove polemiche

Vannacci ha risposto alle critiche dichiarando all’ANSA di aver semplicemente riportato “fatti storici verificabili” e di non aver fatto altro che citare fonti accademiche. “Sono verità a volte scomode – ha affermato – ma riscontrabili in qualsiasi documento.” Ha poi aggiunto, con tono provocatorio, che se le polemiche continueranno “il prossimo libro sarà La storia al contrario”.