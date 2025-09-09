“Rivendico la volontà di vannaccizzare la Lega. Non voglio prendere il posto di Salvini. Faccio al meglio possibile l’europarlamentare, questa è la responsabilità che mi è stata assegnata dagli elettori”. Lo spiega in un’intervista a La Stampa, l’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci. “Il mio obiettivo – aggiunge – è far crescere la Lega, non ne ho altri. E poi sono già troppo impegnato, anche con le elezioni in Toscana”.

“Da parte mia non c’è competizione – prosegue Vannacci -, né acredini, né attriti con nessuno. Non mi sento nemmeno vittima di aggressioni. Lo dico sincero”. Riconosce quindi la leadership di Salvini? “Certo, assolutamente, è il segretario federale. Non ho mai avuto alcun dubbio su questo”. Chiedono un confronto con lei prima di Pontida, perché non vogliono più sentir parlare di vannaccizzazione. “Ma no, andiamo avanti uniti. Make the League great again”. Non è necessario sentire nemmeno Salvini? “Non ho motivo per sentirmi con nessuno, perché gli obiettivi sono condivisi e non c’è bisogno di repliche né di altri discorsi”, conclude.