Polemica a Firenze per l’accostamento dell’immagine del David di Michelangelo al simbolo di Futuro Nazionale, mentre una nuova manifestazione protesta nel pomeriggio contro l’apertura di una sede di FnV in città.

La Galleria dell’Accademia non ha autorizzato nulla

Il partito di Vannacci spiega di averne fatto “uso simbolico e non a scopo di lucro” e parla di critiche “strumentali e pretestuose”. Ma dalla Galleria dell’Accademia fanno presente che “nessuna istanza è arrivata per l’uso a scopo politico dell’immagine del David”, il capolavoro di Michelangelo custodito nelle sue sale.

Intanto da Palazzo Vecchio il gruppo Pd ha chiesto spiegazioni direttamente al ministero della Cultura. La vicenda è relativa a una vela pubblicitaria comparsa davanti alla nuova sede di Firenze di Fnv.

Spiegano dalla Galleria dell’Accademia: “L’istituto non ha ricevuto alcuna istanza per la concessione d’uso dell’immagine nell’ambito di campagne di comunicazione e/o propaganda politica” e la Galleria si è già “attivata per la tutela dei beni culturali, ivi compresa l’immagine dei capolavori che l’ente ha in consegna”.

In Comune capogruppo e consiglieri del Pd avevano messo la vicenda nel mirino. “Il generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione – hanno dichiarato i Dem Milani, Ciulli e Collesei -. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di un bene culturale dello Stato, inalienabile e tutelato da norme, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale”.

Luca Milani ha chiesto al Mic chiarimenti ufficiali. Anche la sindaca Sara Funaro è intervenuta: “A Vannacci non bastano le inutili ronde”, ha detto rispetto alla ‘passeggiata per la sicurezza’ di FnV, “ora prova da appropriarsi anche dei simboli della città, il David è patrimonio di tutti”.