Quella di eleggere a Papa Robert Francis Prevost, ha detto Walter Veltroni in una intervista a La Repubblica, è stata “probabilmente è la scelta più responsabile e matura che in questo momento di grande caos, di esasperazione e radicalizzazione, la Chiesa potesse compiere. Hanno scelto un pastore con un’esperienza missionaria, un teologo che si è formato studiando matematica. Mi sembra un uomo gentile, che di questi tempi è un tratto rivoluzionario. Un uomo che non ha mascherato la sua commozione quando è comparso davanti alla folla, non ha cercato la frase a effetto, e ha usato la parola che in questo momento è più giusto usare: pace. Mi sembra abbia quel tratto inclusivo e rassicurante, un sorriso e un’autorevolezza che sono quanto di meglio possa aspettarsi dalla Chiesa chi crede e chi non crede”.

Le parole di Veltroni

“Anche chi non crede, è come sentisse il bisogno di un leader, di un pastore, di qualcuno che fornisca luce e speranza in tempi così bui e violenti”, afferma Veltroni, secondo cui “non è più il tempo dell’indifferenza”. Sulle aspettative di continuità con papa Francesco, l’ex segretario dem auspica: “Mi auguro si vada ancora più avanti sul piano delle acquisite libertà della società”, riferendosi “a quella condizione di libertà di scelta nella quale oggi per fortuna si trovano tanti esseri umani e che non può essere trattata senza considerare che Dio non fa graduatorie”. Veltroni sottolinea: “Credo che questo Papa possa riuscire a realizzare quelle riforme che nella Chiesa non arrivano a strappi, ma facendo ogni giorno un passo in più”.