Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana”, scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che “il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è costantemente informata” e che “l’unità di crisi della Farnesina è operativa”.