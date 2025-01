Durante una conferenza stampa a Strasburgo, Bas Eickhout, co-presidente del gruppo dei Verdi Ue, ha espresso dure critiche nei confronti delle recenti decisioni dell’amministrazione Trump. Eickhout ha dichiarato: “Ora alla Casa Bianca abbiamo un presidente che ignora la scienza”, riferendosi esplicitamente alle scelte di abbandonare l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Accordo di Parigi sul clima. Queste mosse, ha sottolineato, avranno “conseguenze terribili per tutte le regioni del mondo”, specialmente quelle colpite da pandemie e dal cambiamento climatico.

Le conseguenze globali e locali

Eickhout ha evidenziato come l’approccio dell’amministrazione Trump al cambiamento climatico sia particolarmente preoccupante. Ignorare la gravità del problema, secondo lui, “significa negare colpevolmente una realtà che sta già colpendo gli Stati Uniti”, facendo riferimento a disastri naturali come gli incendi in California. Ha aggiunto che queste decisioni non solo porteranno sofferenza alle popolazioni americane, ma avranno anche un impatto su scala globale.

L’approccio europeo e le prospettive future

Secondo Eickhout, l’Unione Europea non deve limitarsi a reagire a queste politiche ma sviluppare una propria strategia autonoma: “La risposta europea deve essere una risposta propria, non una reazione a ciò che Trump sta facendo”, ha dichiarato. A rafforzare queste affermazioni è intervenuta Terry Reintke, co-presidente del gruppo, che ha avvertito del rischio di un’escalation di danni con una seconda amministrazione guidata da Trump: “Probabilmente sarà ancora più dannosa rispetto all’ultima volta”.