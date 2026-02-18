“Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l’immagine dell’efferato omicidio di Quentin” e “mi riferisco anche al ministro Salvini”. “Rischiamo di diventare bersagli, noi ci sentiamo bersagli. In questi giorni io e Fratoianni abbiamo ricevuto gravissime minacce, tutte denunciate alla polizia”. A dirlo è il leader di Avs, Angelo Bonelli, mostrando in Aula le carte: “Questa è una lettera che mi è stata recapitata” con “l’immagine di mia moglie e mia figlia” e “l’indirizzo di casa”, “minacce gravissime di morte col machete, mi tagliano la testa”.

“Questa – ha aggiunto mostrando un altro foglio – è arrivata pochi giorni fa, legata agli scontri di Torino, ‘prenderemo a martellate i vostri figli, vi spareremo in testa’. “Questa è arrivata a mia sorella – ha continuato il deputato verde -. ‘Quel lurido maiale di tuo fratello, lo appenderemo a piazza Maggiore a Bologna a testa in giù e gli staccheremo quella testa di merda”.