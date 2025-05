“A Roma c’è una concentrazione di cattive compagnie e portasecce che non avete idea”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un convegno sul ruolo del consorzio di bonifica svoltosi a Santa Maria la Fossa, nel Casertano.

“Io scelgo i cittadini e il territorio”

“Quello a cui bisogna fare attenzione sono le cattive compagnie. Noi – aggiunge – andremo sempre con le buone compagnie. Io fra le bandiere di partito e gli interessi della mia comunità scelgo i cittadini e il territorio. Il resto se ne può andare al diavolo”.

Non solo per chi abbia poca dimestichezza con il napoletano o ne ignori i residui lasciti di antiche superstizioni, chi “porta seccia”, in senso figurato porta sfortuna – e in senso politico deluchiano è genericamente associabile a guastafeste, sabotatore, palla al piede – porta sfortuna, porta seccia,è un “secciatore”, perchè, come la seppia, sputa un getto d’inchiostro quando ha paura, un fiotto scuro, nera allegoria e sicuro marchio di jella, sciagura, infamia.