Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un “carattere globale”. Lo ha detto Vladimir Putin in un discorso televisivo alle forza armate sulla situazione in Ucraina. Gli Usa, le sue parole, “stanno spingendo il mondo intero verso un conflitto globale”.

Il presidente russo ha poi aggiunto che Mosca ora “ha il diritto” di colpire i Paesi le cui armi sono utilizzate dall’Ucraina. Putin ha poi rivelato che la Russia ha colpito l’Ucraina con un nuovo missile balistico a medio raggio. La Russia, ha detto, “ha lanciato un missile ipersonico balistico con testata non nucleare su una fabbrica aerospaziale ucraina”. In caso di escalation, ha aggiunto, “la Russia risponderà in modo deciso e in modo simmetrico”. La Russia “è pronta a risolvere pacificamente tutti i problemi, ma è pronta anche a qualsiasi sviluppo degli eventi”.

L’attacco con il missile balistico

Il presidente ha spiegato che l’attacco nella città centrale ucraina di Dnipro è stato effettuato con un “nuovo missile convenzionale a raggio intermedio”. Il suo nome in codice era Oreshnik.