“Oggi eroghiamo un nuovo miliardo di euro all’Ucraina, portando il nostro sostegno totale a quasi 150 miliardi dall’invasione russa su vasta scala. Restiamo al fianco dell’Ucraina per il lungo periodo”. Lo dichiara sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Per Trump spendiamo di più in gas russo

150 miliardi di euro dall’inizio della guerra, sono tanti, sono pochi? Per Trump, spendiamo più per acquistare petrolio e gas russi che per sostenere l’Ucraina, un paradosso cinico che ci scaraventa addosso come un marchio di renitenza e infamia.

Se si guarda al dato complessivo, è un’accusa, per l’appunto, infamante. Tutti i paesi europei insieme hanno dato all’Ucraina più degli Stati Uniti in termini di denaro, come evidenzia l’Ukraine Support Tracker del Kiel Institute che nei giorni scorsi ha pubblicato un ampio rapporto.

Si consideri poi un termine di confronto che ci sembra significativo: il bilancio comune dell’Unione europea per il solo 2023 è stato pari a 186,6 miliardi di euro. Sono pochi 150 miliardi in poco più di tre anni?