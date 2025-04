A circa 160 chilometri dal confine con la Finlandia, nella città russa di Petrozavodsk, gli ingegneri militari russi stanno espandendo le basi militari dove il Cremlino prevede di creare un nuovo quartier generale dell’esercito per supervisionare decine di migliaia di soldati nei prossimi anni. E’ quanto scrive il Wall Street Journal.

Più soldati, più armi, più treni

I soldati, molti dei quali ora in prima linea in Ucraina, dovrebbero costituire la spina dorsale dell’esercito russo in chiave anti-Nato.

Il Cremlino sta ampliando il reclutamento militare, rafforzando la produzione di armi e potenziando le linee ferroviarie nelle zone di confine.

Intanto oggi Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l’ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che al momento “non sono in programma” nuovo colloqui tra i presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, “ma se se necessario si può raggiungere un accordo molto rapidamente”. Lo riporta la Tass.