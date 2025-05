Week-end alle urne. Il calendario 2025, peraltro già decollato (Bolzano, Merano), ha una accelerazione significativa. Tre gli appuntamenti chiave. Le Comunali domenica 25 e lunedì 26 maggio. I Referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza (8-9 giugno). Le Regionali in autunno. Tira un’aria pesante.

L’incubo astensionismo regna sovrano. Sono vent’anni almeno che le presenze ai seggi registrano retromarce. Per scongiurare l’andazzo a Roma è stata organizzata una “maratona contro l’astensionismo“ promossa dal Comitato referendum e sostenuta dalla Cgil in vista del prossimo 8-9 giugno: maratona al grido “Il voto è libertà”.

Inevitabili le proteste e le polemiche tra le due sponde. La segretaria del PD ha promosso dei presìdi davanti a tutte le sedi Rai, in tutte le regioni, denunciando l’oscuramento della convocazione elettorale di giugno.

Per le Comunali di Genova si sono mossi i big: Giorgia Meloni per Piciocchi (“La scelta migliore per crescere ancora”) ed Elly Schlein per la Salis (“Una donna concreta più forte del fango”). Insomma, si scaldano i motori elettorali, ne avremo fino all’autunno. Questa l’agenda.

Comunali (25-26 maggio)

Sono 117 i comuni al voto nel prossimo week end in tutta Italia. Gli eventuali ballottaggi si terranno col referendum. Campo largo unito a Ravenna mentre a Taranto e Matera il M5S corre contro il Pd. Riflettori puntati in particolare su Genova, la ribalta principale di questa tornata elettorale.

L’elezione del sindaco uscente Marco Bucci a Governatore ha aperto la corsa a Palazzo Tursi alla sfida tra la pluricampionessa italiana di lancio del martello e idirigente del CONI, Silvia Salis appoggiata dal centrosinistra unito come non era stato per Andrea Orlando alle regionali. Pietro Piciocchi ha il centrodestra unito dalla sua. In lizza anche numerosi altri candidati da sinistra più la civica Raffaella Gualco.

Referendum (8-9 giugno)

L’appuntamento riguarda i referendum su cittadinanza e lavoro. Trattandosi di referendum abrogativi, la validità è legata alla partecipazione al voto della metà degli aventi diritto, cosa che permette il raggiungimento del quorum. La domanda è: non è tanto se gli italiani siano favorevoli o contrari ma se andranno o meno a votare.

E gli ultimi sondaggi sul tema sono piuttosto pessimistici. La rivelazione più recente di Demopolis dice che solo il 46% degli interessati dichiara di essere a conoscenza dei referendum. Il 56% ha detto che non andrà a votare. La stima sulla affluenza sarebbe tra il 31 e il 39%. Nella maggioranza prevale la linea della astensione per far fallire il raggiungimento del quorum. Pd, M5S e AVS sono invece mobilitati per la partecipazione al voto e per il sì ai quesiti.

Regionali (autunno 2025)

Si voterà in Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia. Le giunte uscenti sono 3 del Pd (Toscana, Campania, Puglia), una Meloniana (Marche) e il Veneto con Luca Zaia della Lega. La Valle d’Aosta è in mano al movimento Union Valdotaine (Renzo Testolin).