Durante un incontro informale con alcuni giornalisti a Kyiv, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dell’incontro avuto con Donald Trump il 26 aprile, in occasione dei funerali di Papa Francesco. Secondo Zelensky, il faccia a faccia avrebbe avuto un impatto sul tycoon americano, spingendolo a rivedere la sua posizione sulla guerra in Ucraina. “Sono fiducioso che dopo il nostro incontro, Trump abbia iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso”, ha dichiarato. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dello staff di Trump, le parole di Zelensky lasciano intravedere una possibile apertura, almeno sul piano personale, da parte dell’ex presidente statunitense, noto per le sue posizioni ambigue sul conflitto.

“Chi va a Mosca se ne assuma la responsabilità”

Oltre al fronte diplomatico con gli Stati Uniti, Zelensky ha lanciato un messaggio diretto ai leader stranieri attesi a Mosca per le celebrazioni del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. “La nostra posizione è molto semplice: non possiamo assumerci la responsabilità di ciò che accadrà in Russia. Saranno loro a garantire la vostra sicurezza”, ha detto il presidente ucraino. Le parole di Zelensky sono suonate come un avvertimento implicito: visitare la Russia in questo momento potrebbe non essere sicuro, né politicamente opportuno. Tra i leader attesi, anche il presidente cinese Xi Jinping.

“La proposta di Putin? Una messinscena”

Infine, Zelensky ha commentato l’offerta di Vladimir Putin di un cessate il fuoco simbolico tra l’8 e il 10 maggio, definendola priva di credibilità. “Non voglio giocare. È impossibile concordare qualsiasi cosa in tre, cinque o sette giorni. Non mi sembra una cosa seria”, ha affermato. Zelensky ha invece rilanciato un piano più ambizioso, proponendo una tregua di almeno 30 giorni per consentire un vero dialogo diplomatico.