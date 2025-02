Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti da Monaco, in Germania, ha affermato che, senza garanzie di sicurezza, Vladimir Putin potrebbe attaccare la NATO (l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, ndr) l’anno prossimo. Secondo il presidente ucraino, i russi “possono andare avanti in Ucraina, oppure andranno in Polonia o nei Paesi Baltici, e credo che questa sia la sua idea. E credo che tutto quello che ho ricevuto dall’intelligence è che stia preparando la guerra contro i Paesi della NATO l’anno prossimo”. E ancora: “Questo è quello che penso, non lo so, non ho il 100%” delle informazioni. “Ma Dio ci benedica, fermeremo questo pazzo”.

Zelensky ha poi spiegato che Kiev non riconoscerà mai i territori occupati come russi. E quanto alla possibile pace con la Russia, il presidente ucraino dice che il suo Paese è pronto a “parlare di tutto” e a negoziati costruttivi, ma gli Stati Uniti d’America non hanno ancora predisposto un piano per porre fine alla guerra su vasta scala: “Non vedo che ci sia un piano pronto negli Stati Uniti. Sono pronto a parlare realisticamente in qualsiasi momento. Siamo pronti a parlare di tutto, dal contingente alle garanzie di sicurezza. Siamo pronti a qualsiasi costruzione per fermare Putin”.