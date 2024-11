Zelensky: “Se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari, l’Ucraina perderà”

L’Ucraina “perderà” la sua guerra contro la Russia se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev, ha detto Volodymyr Zelensky a Fox News. “Se loro tagliano – ha detto il presidente ucraino – penso che noi perderemo”.

Le parole di Zelensky

“Combatteremo – ha continuato il presidente ucraino -. Abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere”.

“L’unità” tra Ucraina e Stati Uniti è “la cosa più importante”, ha aggiunto. Trump potrebbe influenzare Vladimir Putin a porre fine alla guerra “perché è molto più forte” del presidente russo. Lo zar, ha detto ancora Zelensky, “può essere disposto a porre fine a questa guerra, ma dipende ancor di più dagli Stati Uniti d’America: Putin è più debole”.