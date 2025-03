Volodymy Zelensky ha detto di voler “sistemare le cose” con Donald Trump dopo il litigio dei giorni scorsi alla Casa Bianca. Il presidente ucraino lo ha scritto su X: “Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive. Il mio team ed io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura”.

Nel pomeriggio, a parlare era stato il primo ministro ucraino Denys Shmygal che, in conferenza stampa a Kiev, aveva detto che l’Ucraina è pronta a firmare “in ogni momento” l’accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti.