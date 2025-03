L’Ucraina è pronta a firmare “in ogni momento” l’accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. A dirlo è il primo ministro ucraino Denys Shmygal in conferenza stampa a Kiev. L’Ucraina “continuerà attraverso i canali diplomatici e gli altri canali disponibili” a collaborare con gli Stati Uniti per “assicurarsi che l’Ucraina e gli Stati Uniti continuino a lottare per una pace duratura”, ha affermato il premier.

Shmygal ha replicato così alle decisione da parte degli Stati Uniti di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina con il vicepresidente Vance che ha accusato Zelensky di “non essere pronto ancora alla pace”.

Nella giornata di ieri, a parlare era stato anche il consigliere alla sicurezza nazionale Michael Waltz che, in un’intervista rilasciata alla Fox, aveva detto: “‘Quello che abbiamo bisogno di sentir dire

a Zelensky è che rimpiange quanto accaduto venerdì (la discussione nello Studio Ovale ndr)” e che “è pronto a firmare l’accordo sui minerali e impegnarsi in trattative di pace”.