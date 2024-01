Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha fatto uso di LSD, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici, spesso durante feste private, dove i partecipanti firmano accordi di non divulgazione o rinunciano ai loro telefoni per entrare.

Lo afferma perentorio il Wall Street Journal in un articolo intitolato “Elon Musk ha usato droghe illegali, preoccupando i leader di Tesla e SpaceX

“Dirigenti e membri del consiglio di amministrazione temono che l’uso di droghe da parte del miliardario – tra cui LSD, cocaina, ecstasy, funghi e ketamina – possa danneggiare le sue aziende”.

Il giornale cita “persone che hanno assistito al suo consumo di droga e altri che ne erano a conoscenza”.

Elon Musk e i suoi sostenitori offrono diverse spiegazioni per le sue opinioni contrarie, i suoi discorsi non filtrati e le sue buffonate provocatorie. Sono un’espressione della sua creatività. O il risultato dei suoi problemi di salute mentale. O ricadute del suo stress, o della privazione del sonno.

Negli ultimi anni, scrive il giornale, alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle sue aziende e altri vicini al miliardario “hanno sviluppato una preoccupazione persistente che ci sia un’altra componente che guida il suo comportamento: il suo uso di droghe”.

Musk, scrive il quotidiano di Wall Street, ha già fumato marijuana in pubblico e ha detto di avere una ricetta per la ketamina di tipo psichedelico.

Persone vicine a Musk, che ora ha 52 anni, hanno affermato che il suo uso di droghe è in corso, in particolare il consumo di ketamina, e che sono preoccupati che possa causare una crisi sanitaria. Anche se così non fosse, potrebbe danneggiare le sue attività.

L’uso illegale di droghe rappresenterebbe probabilmente una violazione delle politiche federali che potrebbe mettere a repentaglio i miliardi di dollari di SpaceX in contratti governativi. Musk è parte integrante del valore delle sue aziende, mettendo potenzialmente a rischio circa 1 trilione di dollari di asset detenuti dagli investitori, decine di migliaia di posti di lavoro e gran parte del programma spaziale statunitense.

SpaceX, ricorda il WSJ, è l’unica azienda statunitense autorizzata a trasportare gli astronauti della NASA da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il Pentagono, nel frattempo, ha intensificato gli acquisti di lanci di razzi SpaceX negli ultimi anni e la società ha anche cercato di sviluppare un grande business vendendo servizi satellitari alle agenzie di sicurezza nazionale.

Musk non ha risposto alle richieste di commento del Journal. Però un avvocato di Musk, Alex Spiro, ha affermato che Musk viene “regolarmente e casualmente sottoposto a test antidroga presso SpaceX e non ha mai fallito un test”. Spiro, che ha affermato di rappresentare Tesla, ha aggiunto in risposta a domande dettagliate che “ci sono altri fatti falsi” in questo articolo ma non li ha dettagliati.

Le persone intorno a Musk si sono abituate molto tempo fa al suo comportamento volubile. Alcuni dirigenti di SpaceX che avevano lavorato a lungo con lui, tuttavia, notarono un cambiamento durante un evento aziendale alla fine del 2017.

Centinaia di dipendenti di SpaceX si sono riuniti attorno al controllo missione presso la sede della compagnia missilistica a Hawthorne, in California, in attesa di Musk, che era in ritardo di quasi un’ora per arrivare alla riunione generale sull’ultimo razzo della compagnia.

Quando finalmente salì sul palco, Musk a volte era stranamente incomprensibile. Ha biascicato le parole e ha divagato per circa 15 minuti, secondo i dirigenti presenti, e si è riferito ripetutamente al prototipo del Big Falcon Rocket di SpaceX, noto come BFR, come “Big F—ing Rocket”.

Alla fine è intervenuta la presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, che ha preso in mano la direzione dell’incontro.

Non si poteva sapere se Musk fosse sotto l’influenza quel giorno. Ma dopo l’incontro, i dirigenti di SpaceX hanno parlato in privato delle loro preoccupazioni sul fatto che Musk fosse drogato. Uno ha descritto l’evento come “privo di senso”, “sconcertante” e “degno di imbarazzo”.

Spiro ha definito la descrizione dell’incidente di SpaceX “falsa, come è stato confermato da innumerevoli persone presenti”. Ha rifiutato di approfondire cosa fosse specificamente falso o di descrivere le innumerevoli persone.

Oltre a violare i contratti federali, qualsiasi tipo di uso illegale di droghe violerebbe le politiche aziendali sia di SpaceX che di Tesla e solleverebbe interrogativi sul ruolo esecutivo di Musk nella Tesla quotata in borsa, dove il consiglio ha il dovere nei confronti degli azionisti di supervisionare la gestione.