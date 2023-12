Elon Musk, il “Mister X” tanto atteso ad Atreju, è il personaggio del giorno alla kermesse di FdI in corso a Castel Sant’Angelo. Arrivato all’evento è stato accolto da numerosi applausi e da una sala pienissima. Tantissime persone anche davanti al maxi schermo esterno alla tensostruttura in cui il fondatore di Tesla è stato intervistato da Nicola Porro. Sale sul palco con il figlio piccolo sulle spalle. Il bambino non vuole scendere e lo tiene in braccio quando si siede sulla poltrona sul palco. “Ci vediamo presto”, dice poi rivolto al piccolo quando un addetto alla sicurezza lo allontana.

Elon Musk ha poi cominciato a parlare di varie tematiche. Una delle sue frasi più applaudite è stata quella sulla demografia, in cui ha esortato gli italiani a fare più figli per impedire che la cultura italiana sparisca. Poi, al termine, ha detto: “Forza umani”, “viva l’umanità”.

Elon Musk: “Italiani fate più figli o la vostra cultura sparirà”

Elon Musk ha esortato gli italiani e gli altri paesi industrializzati a fare figli “o la cultura dell’Italia, del Giappone e della Francia scomparirà”. Musk, parlando dal palco di Atreju ha sottolineato che per il calo demografico “rischiamo di non avere più questi paesi. L’Italia ha i confini certo ma è fatta dagli italiani, dalle persone”.

Elon Musk ha detto ancora: “L’Italia è un buon posto dove investire,” ma “dovete fare più figli”. Il patron di Tesla e X concede che il nostro “sia un paese incredibile e gli italiani straordinari” ma, “forse mi ripeto, ha un taso di natalità basso. Se un’azienda deve investire si domanda: ci saranno abbastanza persone che lavoreranno? Sono forse ripetitivo ma mi limito ai fatti” aggiunge.

E ancora: “L’immigrazione” non può risolvere il calo della “demografia” dei paesi industrializzati. Elon Musk, nel suo intervento ad Atreju ha citato il caso della Cina che perderà il 40% “della sua popolazione”. “Il mio consiglio a tutti i leader di governo e alle persone è: assicuratevi di avere bambini per creare una nuova generazione”.