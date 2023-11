Zucchero in eccesso, ecco i 6 sintomi che indicano che ne state mangiando troppo: al corpo ne servono 5 grammi ora

Zucchero in eccesso, ecco i 6 sintomi che indicano che state mangiando troppo zucchero.

I sintomi del consumo eccessivo di zucchero sono vari e diversi per ogni persona. Il medico Uwe Schröder dell’Istituto tedesco di nutrizione sportiva sa come riconoscere un consumo eccessivo. Spiega inoltre perché lo zucchero è comunque importante per l’organismo e quanti grammi al giorno sono salutari.

Il consumo di zucchero comporta il rilascio di insulina, anche in piccole concentrazioni. L’ormone viene prodotto nel pancreas e fa sì che lo zucchero lasci il sangue rapidamente. Tuttavia, se si consuma troppo zucchero, l’organismo ha sempre più difficoltà a immagazzinarlo nelle cellule.

“Le cellule diventano quindi ostili all’insulina e la sensibilità all’insulina diminuisce. Questo aumenta il rischio di diabete di tipo 2, ad esempio”, avverte il nutrizionista Uwe Schröder. “In definitiva, lo zucchero porta il corpo a diventare insensibile all’insulina. C’è bisogno di sempre più insulina perché le cellule lascino entrare lo zucchero”.

Le persone che fanno esercizio fisico regolare, invece, hanno riserve di zucchero nei muscoli, che aiutano a costruirli.

In caso contrario, le riserve di zucchero nei muscoli sono sempre meno e quindi lo zucchero viene utilizzato meno. Il fegato lo converte quindi in grasso.

Schröder avverte: “Il fegato grasso non alcolico è un problema importante. Studi condotti dall’Istituto tedesco di nutrizione umana di Potsdam hanno dimostrato che quasi il 30% di tutte le persone in Germania presenta già segni di malattia del fegato grasso”.

Nelle persone di età superiore ai 50 anni, la percentuale raggiunge il 40%. Tuttavia, la combinazione di troppo poco esercizio fisico e troppi carboidrati come lo zucchero è la causa principale.

Il nutrizionista calcola: “Ho bisogno di circa cinque grammi di glucosio all’ora per il funzionamento del cervello, per i globuli rossi e per le cellule nervose, cioè per gli organi e i sistemi che dipendono dallo zucchero nel sangue a breve termine”. Ciò equivale a 120 grammi al giorno.

Tuttavia, questo non significa che si possano mangiare 120 grammi di glucosio ogni giorno. Questo perché l’organismo può anche produrre da sé questi 120 grammi di glucosio, ad esempio a partire dalle proteine.

Si tratta della quantità totale di energia. Un massimo del dieci per cento dell’energia totale dovrebbe essere costituito da zuccheri.

Schröder spiega: “Supponiamo di consumare 2.000 chilocalorie al giorno, di cui il 10% sarebbe costituito da 200 chilocalorie. Un grammo di carboidrati ha circa quattro chilocalorie, quindi si tratterebbe di un massimo di 50 grammi di zucchero al giorno”. Tuttavia, questo è il limite massimo assoluto per una persona che fa poco esercizio fisico. Questo calcolo si riferisce al glucosio, poiché, a differenza dello zucchero domestico (saccarosio), si trova nel sangue e può essere prodotto dall’organismo stesso.

6 sintomi del consumo eccessivo di zucchero

I segnali di un consumo eccessivo di zucchero sono molto personali e vari. Macchie della pelle, stanchezza, sete frequente, mal di testa e carie possono essere sintomi di un eccesso di zucchero nell’organismo. I sei segnali seguenti sono tra i più noti e i più dannosi a lungo termine.

Non sorprende che un eccesso di zucchero in combinazione con un eccesso di altri carboidrati possa portare all’obesità. Ma non è tutto: l’immagazzinamento della sostanza dolce nel fegato può anche portare a un fegato grasso.

Un altro sintomo di un eccesso di zuccheri può essere il desiderio di mangiare subito i dolci. “Si può reagire molto bene, ma quando si manifestano le voglie si può creare una sorta di dipendenza psicologica dallo zucchero”, avverte Schröder.

I problemi intestinali sono classici, dice Schröder. Se si mangiano molti zuccheri, infatti, si alimentano i batteri intestinali cattivi e non fisiologici. Questo potrebbe portare a uno squilibrio tra batteri intestinali buoni e cattivi. Ciò potrebbe provocare una permeabilità della parete intestinale, causando l’ingresso nel flusso sanguigno di sostanze dall’intestino “che non dovrebbero essere lì”. Ciò alimenterebbe le reazioni infiammatorie sottostanti nell’organismo.

Per potersi concentrare bene, il livello di zucchero nel sangue deve essere sempre adeguato. Il valore calcolato di cinque grammi all’ora è l’ideale. Questo perché un eccesso di zucchero può far perdere lentamente alle cellule cerebrali la sensibilità all’insulina, nota come resistenza nervosa centrale all’insulina.

Questo fenomeno è stato riconosciuto solo pochi anni fa. Nelle persone la cui sensibilità non ha ancora sofferto, l’ipoglicemia scatenata da un eccesso di zucchero è possibile anche da questo punto di vista. Schröder spiega: “Se ora mangio molto zucchero e sono ancora sensibile, il mio livello di zucchero nel sangue si abbassa a causa del rilascio di insulina. Può anche scendere sotto la soglia iniziale se il rilascio di insulina è stato elevato”.

Questa ipoglicemia provocata è chiamata “ipoglicemia reattiva”. In questa fase, il cervello non riceve più la quantità ottimale di zucchero perché la glicemia è decisamente troppo bassa. “Non riesco quindi a concentrarmi e ho difficoltà a dare il meglio di me a livello mentale”. Uno dei sintomi dell’eccesso di zuccheri è quindi la difficoltà di concentrazione.