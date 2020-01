LONDRA – Una clinica di Birmingham, nel Regno Unito, offre alle sue pazienti un trattamento che promette di allontanare la menopausa di dieci anni, ma secondo diversi esperti non c’è nessuna prova che la procedura funzioni, né che sia innocua. La notizia arriva dal sito della Bbc, secondo cui al momento almeno undici donne hanno pagato circa settemila euro per sottoporsi alla terapia.

Il trattamento consiste nella rimozione di una piccola porzione delle ovaie che viene tagliata in strisce sottili e congelata, per poter essere poi reimpiantata anche dieci o vent’anni dopo. Se la donna vuole avere una gravidanza, riferisce Simon Fishel, l’esperto che ha messo a punto la procedura, il tessuto viene reimpiantato vicino alle tube di Falloppio, mentre se il desiderio è rallentare la menopausa può essere inserita in una zona con un buon afflusso di sangue, come l’avambraccio.

In questo secondo caso la porzione di ovaie dovrebbe sostituire la terapia ormonale che si prende in menopausa. Fra gli esperti che hanno criticato la procedura c’è Melanie Davies, della società scientifica Fertility Preservation, preoccupata per il fatto che “donne sane si sottopongano a una procedura chirurgica che non è necessaria sperando di preservare la fertilità futura e la terapia di sostituzione ormonale. Sappiamo che la fertilità può essere ripristinata in una percentuale di donne che hanno avuto un tumore – spiega -, ma nessuna donna in salute si è mai sottoposta a questa procedura, e non c’è nessuna evidenza che il tessuto sia ancora funzionale dopo dieci anni”. (Fonte: Ansa)