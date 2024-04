Tumore al colon, aspirina può aiutare a prevenirne sviluppo e progressione

L’uso regolare di aspirina a basso dosaggio potrebbe potenzialmente arrestare o rallentare la progressione del tumore al colon retto. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista CANCER, sotto l’egida dell’American Cancer Society, ha gettato nuova luce sull’effetto dell’aspirina nel prevenire e rallentare la progressione di questo tipo di cancro.

Tumore al colon e aspirina, lo studio

I ricercatori hanno esaminato campioni di tessuto provenienti da 238 individui sottoposti a chirurgia per il cancro del colon-retto, di cui il 12% assumeva regolarmente aspirina. Questo studio osservazionale, benché retrospettivo, ha fornito preziose informazioni sulla relazione tra l’assunzione di aspirina e la progressione del cancro.

I risultati hanno dimostrato che coloro che assumevano regolarmente aspirina mostravano una minore diffusione del cancro ai linfonodi, indicando un potenziale ruolo della aspirina nel rallentare la progressione della malattia. Inoltre, è stata osservata una maggiore presenza di cellule immunitarie nei tumori delle persone che assumevano aspirina, suggerendo un’attivazione del sistema immunitario contro le cellule tumorali.

Il meccanismo

Sebbene il meccanismo esatto non sia ancora completamente compreso, gli scienziati ipotizzano che l’aspirina possa potenziare la risposta immunitaria contro le cellule tumorali. In particolare, l’esposizione delle cellule tumorali all’aspirina in laboratorio ha portato ad un aumento della proteina CD80, che potenzia l’abilità delle cellule immunitarie nel riconoscere e attaccare le cellule tumorali.

Limitazioni dello studio

È importante sottolineare che lo studio presenta alcune limitazioni, tra cui il suo design retrospettivo e il campione relativamente piccolo. Tuttavia, i risultati forniscono una solida base per ulteriori ricerche sull’effetto dell’aspirina sul cancro del colon-retto.

Nonostante i promettenti risultati, è essenziale valutare attentamente i benefici e i rischi dell’assunzione regolare di aspirina. Mentre l’aspirina può offrire vantaggi nella prevenzione del cuore e dell’ictus, può anche aumentare il rischio di sanguinamento gastrointestinale o cerebrale, specialmente nelle persone anziane.

L’aspirina potrebbe rappresentare un potenziale strumento nella prevenzione e nel trattamento del tumore al colon retto. Tuttavia, è fondamentale consultare il proprio medico prima di iniziare un regime di assunzione di aspirina, considerando attentamente i rischi e i benefici individuali.