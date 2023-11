Allarme antibiotico-resistenze per molti farmaci usati per combattere malattie come polmonite o meningite, ossia le più comuni infezioni pediatriche.

Antibiotici, efficacia dimezzata nelle infezioni pediatriche

Uno studio condotto dall’Università di Sydney e pubblicato sulla rivista Lancet regional Health—Southeast Asia, mostra che per molti degli antibiotici in uso l’efficacia sulle infezioni pediatriche è anche dimezzata, portando così a numerosi decessi evitabili nel mondo.

Il lavoro si è basato sull’analisi di 6.648 campioni batterici provenienti da 11 paesi e 86 pubblicazioni sul tema. Le regioni risultate più colpite dal problema sono il Sud-est asiatico e l’area del Pacifico, comprese le vicine Indonesia e Filippine. Qui ogni anno si verificano migliaia di morti evitabili nei bambini a causa della resistenza agli antibiotici.

Tutti i paesi del mondo sono a rischio, spiega lo studio

Ma gli autori dello studio avvertono che nessun paese è scevro dal rischio e che è tempo di considerare una priorità la ricerca di nuovi trattamenti antibiotici per bambini e neonati. “La ricerca sugli antibiotici si concentra troppo spesso sugli adulti e troppo spesso i più piccoli vengono trascurati”, sottolinea l’autrice principale Phoebe Williams.