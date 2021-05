Uno o due drink al giorno sembrano riducano il rischio di morte a causa di malattie cardiovascolari. Lo sostiene una nuova ricerca del Massachusetts General Hospital.

Bere alcol con moderazione può calmare i segnali di stress nel cervello, riducendo dunque l’impatto sul cuore.

Un drink al giorno per le donne, due per gli uomini: bere alcol (con moderazione) fa bene al cuore

Lo studio, pubblicato sull’American College of Cardiology, sostiene che gli uomini che bevono due drink al giorno. O le donne che ne bevono uno quotidianamente. Hanno un rischio inferiore di morire per malattie cardiovascolari. Rispetto a chi non beve o beve eccessivamente.

Gli scienziati ovviamente dicono che i risultati non vogliono incoraggiare l’uso dell’alcol. Ma tuttavia potrebbero aprire la porta a nuove terapie utilizzate per curare lo stress.

I ricercatori hanno accennato all’esercizio fisico o allo yoga d’aiuto a ridurre al minimo i segnali di stress nel cervello.

L’autore principale dello studio, Kenechukwu Mezue, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che l’attività correlata allo stress nel cervello era maggiore nei non bevitori. Rispetto alle persone che bevevano moderatamente.

“Chi beveva eccessivamente (più di 14 drink a settimana) ha avuto il più alto livello di attività cerebrale correlata allo stress.

“Quantità moderate di alcol possono avere effetti rilassanti sul cervello. Ridurre i livelli di stress. E, forse, attraverso questi meccanismi, abbassare l’incidenza delle malattie cardiovascolari”.

Gli esperti hanno esaminato i dati di 53.064 partecipanti, quasi il 60% erano donne e l’età media era di 57,2 anni.

Hanno basato il rischio sull’assunzione di alcol di ogni persona. E hanno classificato come consumo basso un drink a settimana, moderato da uno a 14 drink a settimana e alto 14 o più drink a settimana.

I ricercatori hanno quindi confrontato questo dato con il numero di persone che avevano sofferto di problemi cardiovascolari. Come attacchi di cuore, ictus o ricoveri correlati.

I risultati dello studio di Mezue

Alcuni pazienti sono stati sottoposti inoltre a screening. Che hanno rivelato un aumento dell’attività cerebrale. E le risonanze hanno consentito di misurare l’attività nelle regioni del cervello collegate allo stress.

I risultati hanno mostrato che il 15% dei partecipanti ha sperimentato un evento cardiovascolare avverso maggiore. Il 17% con un basso consumo di alcol. E il 13% con un consumo moderato.

Mezue ha spiegato:”Nell’attuale studio i risultati hanno mostrato che il legame tra un consumo moderato di alcol e un ridotto rischio di eventi cardiovascolari è significativamente mediato dalle riduzioni dell’attività dell’amigdala”.