Il cancro lancia segnali che troppo spesso non sono percepiti: ecco 8 sintomi cui prestare attenzione e anche alcuni consigli per ridurre i rischi. Il giornale inglese the Sun, sull’onda dell’emozione provocata dalla notizia che il loro re, Carlo III, è malato di un tumore, dalle parti della vescica, lancia l’allarme. Ecco la lista.

1. Sangue nelle urine. Questo è un sintomo tipico del cancro alla vescica. Il cancro alla vescica è uno dei tumori più comuni , con oltre 20.500 inglesi diagnosticati ogni anno. La condizione mortale è più comune negli anziani, con la maggior parte dei nuovi casi diagnosticati in persone di età pari o superiore a 60 anni.

2. Sangue sulle feci o sanguinamento mentre sei seduto in bagno può essere un segno precoce di cancro al colon, al retto o all’intestino. Il cancro dell’intestino è ora il terzo tumore più comune. Ogni anno a circa 43.000 britannici viene diagnosticato un cancro all’intestino. È il secondo cancro più mortale nel Regno Unito, mietendo 16.500 vittime ogni anno.

3. Cambiamento nelle abitudini intestinali: il problema intestinale occasionale è normale e non è nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, frequenti attacchi di diarrea e stitichezza possono anche indicare un cancro dell’intestino o del retto.

4. Dolore alla pancia e indigestione: è normale avere mal di pancia di tanto in tanto. Ciò è particolarmente vero se ti sei concesso cibi grassi fritti. Tuttavia, provare dolore alla pancia nella parte superiore dello stomaco accompagnato da un’ingestione eccessiva potrebbe indicare un cancro allo stomaco.mLa malattia colpisce circa 7.300 persone ogni anno nel Regno Unito e provoca circa 5.000 decessi. Gli uomini hanno il doppio delle probabilità rispetto alle donne di sviluppare il cancro allo stomaco ed è più comune negli anziani.

5. Perdita di peso inspiegabile: mantenere un peso sano con l’avanzare dell’età diventa più difficile, quindi potresti considerare la perdita di peso una cosa positiva. Ma una perdita di peso improvvisa e inspiegabile può indicare un grave problema di salute, incluso quasi ogni tipo di cancro.

6. Dolore alla schiena: il mal di schiena è una causa comune di disabilità, ma pochissimi uomini sanno che potrebbe essere un sintomo di cancro. Alcuni sintomi del cancro, inclusa la schiena dolorante, potrebbero non manifestarsi finché non si sono diffusi ad altre parti del corpo, come le ossa della colonna vertebrale. Ad esempio, il cancro alla prostata è particolarmente incline a diffondersi alle ossa e può causare questi sintomi nelle ossa dell’anca e nella parte bassa della schiena.

7. Grumi insoliti: grumi insoliti che spuntano in qualsiasi parte del corpo sono motivo di preoccupazione. Gli uomini dovrebbero cercare escrescenze insolite nei testicoli, poiché potrebbero essere un segno di cancro ai testicoli. Il cancro ai testicoli viene diagnosticato circa 2.300 volte ogni anno nel Regno Unito ed è il 17esimo tumore più comune nel paese.

8. Una tosse persistente: è abbastanza normale tossire di tanto in tanto, soprattutto in inverno quando circolano molti virus respiratori. Tuttavia, una tosse persistente può essere un segno di cancro ai polmoni.

Il cancro ai polmoni rappresenta circa il 13% di tutti i nuovi casi di malattia ogni anno e ogni giorno circa 130 persone vengono informate di avere la malattia. È il più grande killer, con oltre 35.000 persone che perdono la vita ogni anno nel solo Regno Unito. Ed ecco i consigli del Sun (che vuol dire sole) per ridurre i rischi di cancro. fonte un istituto britannico di ricerca.

1. Non fumare è la cosa migliore che puoi fare per ridurre il rischio di cancro. Le sostanze chimiche nocive presenti nel fumo di sigaretta colpiscono tutto il corpo, non solo i polmoni. Se fumi, la cosa migliore che puoi fare per la tua salute è smettere.

2. Mantenere un peso sano. Un peso sano ha molti benefici per la salute, inclusa la riduzione del rischio di cancro.

3. Seguire una dieta sana ed equilibrata. Mangiare cibi e bevande sani può ridurre il rischio di cancro. Cercare di mangiare molta frutta e verdura, cibi integrali ricchi di fibre e sani. proteine. Riduci il consumo di carne rossa e lavorata, alcol e cibi e bevande ad alto contenuto calorico.

4. Al ​​sole in sicurezza riduce il rischio di cancro della pelle. Troppe radiazioni UV provenienti dal sole o dai lettini danneggiano le cellule della pelle. Quando il sole è forte, fai particolare attenzione a proteggere la pelle: trascorri del tempo all’ombra, copriti con indumenti e usa la protezione solare.

5. Ridurre l’alcol riduce il rischio di sette tipi di cancro. Non importa di che tipo sia: tutto l’alcol può causare danni. Qualunque siano le tue abitudini di consumo, bere meno alcol migliorerà la tua salute. Dura la vita.